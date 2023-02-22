Tilemachos Karabas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tilemachos Karabas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tilemachos Karabas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tilemachos Karabas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tilemachos Karabas 5 Nisan 2001 tarihinde Kokkino şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Τηλέμαχος Καραμπάς şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tilemachos Karabas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tilemachos Karabas'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tilemachos Karabas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tilemachos Karabas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tilemachos Karabas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tilemachos Karabas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Oly. Oinofyton

1 Temmuz 2018 yılında Levadiakos U19

1 Temmuz 2019 yılında APO Levadiakos

31 Ocak 2022 yılında Panathinaikos B

30 Haziran 2022 yılında APO Levadiakos

1 Temmuz 2022 yılında Panathinaikos B

Tilemachos Karabas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tilemachos Karabas şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.