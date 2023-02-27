Till Hermandung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Till Hermandung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Till Hermandung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Till Hermandung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Till Hermandung 10 Ekim 1997 tarihinde Nastätten şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Till Hermandung Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Robert Schneider yapmaktadır. Till Hermandung, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Till Hermandung'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Till Hermandung Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Till Hermandung isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Till Hermandung Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Till Hermandung futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Eintracht Trier

1 Temmuz 2015 yılında SC Freiburg U19

27 Temmuz 2016 yılında SV Elversberg

23 Temmuz 2018 yılında Drochtersen/A.

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında E. Ettelbrück

Till Hermandung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Till Hermandung şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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VfL Nastätten, SV Mehring, SV Eintracht Trier 05 (-12/2014), SC Freiburg (2015-2016)

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