Tımar sistemi nedir? Faydaları Nelerdir?

Osmanlı Devleti'nin toprak işleme sistemi tımar sistemiyle yapılmakta olup, Selçuklularda uygulanan ileti sisteminin devamı olarak görülür. Tımar sisteminin amacı, devlet mülkiyeti altında yer alan toprakların tekrar birer devlet memuru olan sipahilerin gözetimi esnasında kullanım hakkına sahip köylülerin buraları işletmesidir. Uygulanan bu süreçte denetleme görevini kadılar yapardı. İzlenen bu politikayla asker ve memurların geçim durumları ve masraflarının karşılanması sağlanıyordu. Muayyen yerlerden bu asker ve memurlar için kendi nam ve hesaplarına tahsil yapma yetkisiyle beraber tahsis edilen vergi kaynaklarının anıldığı isimdi. 160.000 akçe ve daha fazlası geliri olan bölgelere has adı verilirken, 20.000 -100.000 akçe arasını kapsayan geliri olan bölgelere zeamet denilirdi. Ayrıca senelik olarak geliri 20.000 akçeye dek olan topraklar, tımar unvanını korurdu. Bu tımarlar genel olarak sipahi adı verilen eyalet askerlerine verilirdi. 1527-1528 senetlerinin bütçesi göz önüne alındığında devletin elde ettiği gelirlerin %37 oranındaki bölümünü tımarlar meydana getirirken, bu noktada vakıfların sahip olduğu pay ise %2 oranındaydı. Bununla beraber merkezi hazine de buradan %51 oranında payı alıyordu. Zaman geçtikçe tımar topraklarından elde edilen gelirden merkezi hazine ve vakıfların payı azalmıştır. 17.200.000 kişilik bir topluluğa yükselen sipahi ordusu, zaman geçtikçe önemini yitirmeye başlamıştır. Tanzimat ve Arazi Kanunnamesiyle topraklarda özel mülkiyet hakkı uygulamasına geçilmiş ve tımar sistemine ait var olan uygulama bitirilmeye çalışılmıştır.

Tımar Sisteminin Yararları Nelerdir?

-Devletin ödediği maaş yükünü hafifletmektir.

-Devletin üretim yapılırken bu konuyu denetim altında tutmasıyla üretimde devamlılık esası - sağlanmaktadır.

-İkta verilmiş olan bölgelerin güvenliği sağlanıp, devletin otoritesi korunmaktadır.

-Tımar sisteminde üretimin toprağa dayalı olması nedeniyle göçebe yaşamını sürdüren Türkmenler yerleşik hayata geçmektedir.

-Periyodik zamanlara vergiler düzenli bir biçimde toplanmaktadır.

-Tımar sistemiyle ordunun asker ihtiyacı ve giderlerinin karşılanmıştır.

-Ülke gelişerek bayındır hâle gelmesini ve arazilerden daha çok yarar sağlanmaktadır.