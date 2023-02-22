Timipere Johnson Eboh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timipere Johnson Eboh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timipere Johnson Eboh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timipere Johnson Eboh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timipere Johnson Eboh 19 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timipere Johnson Eboh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Timipere Johnson Eboh'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Timipere Johnson Eboh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timipere Johnson Eboh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timipere Johnson Eboh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timipere Johnson Eboh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2020 yılında Ast.Tripoli U19

1 Temmuz 2021 yılında Asteras Tripoli

1 Eylül 2021 yılında AO Episkopi

30 Haziran 2022 yılında Asteras Tripoli

12 Ağustos 2022 yılında Panathinaikos B

30 Haziran 2024 yılında Asteras Tripoli

Timipere Johnson Eboh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timipere Johnson Eboh şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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