Timotej Ziman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timotej Ziman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timotej Ziman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Timotej Ziman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Timotej Ziman 7 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Timotej Ziman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMG yapmaktadır. Timotej Ziman, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Timotej Ziman'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Timotej Ziman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Timotej Ziman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Şubat 2019 yılında Sparta Prag U17
1 Temmuz 2019 yılında Sparta Prag U19
5 Ağustos 2021 yılında SK Benesov
6 Temmuz 2022 yılında Sparta Praha B
Timotej Ziman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Timotej Ziman şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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