Timotej Ziman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timotej Ziman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Timotej Ziman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Timotej Ziman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.