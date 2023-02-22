Timotheos Tselepidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timotheos Tselepidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timotheos Tselepidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timotheos Tselepidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timotheos Tselepidis 2 Şubat 1996 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Τιμόθεος Τσελεπίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timotheos Tselepidis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Timotheos Tselepidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Timotheos Tselepidis'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Timotheos Tselepidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timotheos Tselepidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timotheos Tselepidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timotheos Tselepidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2015 yılında PAOK

12 Ağustos 2016 yılında Panserraikos

30 Haziran 2018 yılında PAOK

18 Temmuz 2018 yılında Panachaiki

24 Eylül 2020 yılında PS Kalamata

25 Temmuz 2022 yılında Apollon Smyrnis

Timotheos Tselepidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timotheos Tselepidis şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 62 numaralı formayı giymektedir.

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