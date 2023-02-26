Timothy Muzie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timothy Muzie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timothy Muzie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timothy Muzie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timothy Muzie 24 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. İsrail,Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da טימוטי ליאור מוזי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timothy Muzie Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAFC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Timothy Muzie'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Timothy Muzie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timothy Muzie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timothy Muzie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timothy Muzie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Maccabi Haifa

4 Şubat 2021 yılında H. Kfar Saba

30 Haziran 2021 yılında Maccabi Haifa

9 Eylül 2021 yılında H. Nof HaGalil

30 Haziran 2022 yılında Maccabi Haifa

8 Ağustos 2022 yılında Kiryat Shmona

30 Haziran 2023 yılında Maccabi Haifa

Timothy Muzie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timothy Muzie şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Timothy Muzie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 9 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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