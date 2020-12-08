TIMSS Nedir? TIMSS 2019 raporu
Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2019 Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırmasının (TIMSS) Türkiye sonuçlarını duyurmasının ardından TIMSS Nedir? sorusu ilgi görmeye başladı. İşte konuya ilişkin detaylar ve TIMSS 2019 raporu ...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TIMSS 2019'un Türkiye sonuçlarını katıldığı toplantıda açıkladı. Bir tarama araştırması olan TIMSS, öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendirir. Proje, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA'ya aittir. İşte TIMSS hakkında detaylı bilgiler ve 2019 yılının TIMSS raporu...
TIMSS PROJESİNİN AMACI NEDİR?
TIMSS’in temel amacı, dünya çapında matematik ve fen eğitim öğretiminin gelişmesine yardımcı olmaktır.
TIMSS, katılımcı ülkelere aşağıdaki soruların cevaplarını bulmasına yardımcı olur:
Öğrencilerimizin matematik ve fende durumu nedir?
Zaman içinde bu durum iyileşiyor mu?
Durumumuzu nasıl geliştirebiliriz?
Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?
Diğer ülkeler başarının arttırılması konusunda ne yapıyor?
TIMSS İŞLEYİŞİ NASIL?
Hazırlık Süreci
Test maddelerinin geliştirilmesi
Taslak maddelerin NRC’ler tarafından gözden geçirilmesi
Ölçme araçlarının uygulanacak dile çevrilmesi
Pilot uygulama
Pilot uygulamanın yapılması
Analizlerin yapılması ve ölçme araçlarına son şeklin verilmesi
Nihai Uygulama
Son şekli verilmiş ölçme araçlarının çevirilerinin ve uyarlamasının yapılması
Nihai uygulamanın yapılması
Raporlaştırma
ISC tarafında uluslar arası raporun yayınlanması
Ülke raporunun yayınlanması (NRC)
TIMSS´i YÜRÜTEN KURULUŞLAR HANGİLERİ?
IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement):Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu
ISC ( TIMSS & PIRLS International Study Center): Uluslararası Çalışma Merkezi
DPC (Data Processing and Research Center):Veri İşleme Merkezi
SC (Statistics Canada):Kanada İstatistik
ETS (Educational Testing Service):Test Geliştirme Merkezi
SMIRC (Science and Mathematics Item Review Committee):Fen ve Matematik Madde Değerlendirme Komitesi
QIRC (Questionnaries Item Review Committee): Anket Geliştirme Komitesi
NRC (National Research Coordinator): Ulusal Araştırma Koordinatörü
TIMSS 2019 RAPORU
TIMSS 2019 verileri
TÜRKİYE,
• 4. sınıf matematik alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanını, 2019 yılında 40 puan artırarak 523’e yükseltti.
• 4. sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 49 ülke arasında 36. sırada yer alırken, 2019 yılında 58 ülke arasında 23. sıraya yükseldi.
• 4. sınıf fen alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanı 2019 yılında 43 puan artırarak 526’ya yükseltti.
• 4. sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015 yılında 47 ülke arasında 35. sırada iken 2019 yılında 58 ülke arasında 19. sıraya yükseldi.
• 8. sınıf matematik alanında 2015 yılında 458 olan ortalama puanını 2019 yılında 38 puan artırarak 496’ya yükseltti.
• 8. Sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 24. sırada yer alırken 2019 yılında 20. sıraya yükseldi.
• 8.sınıf fen alanında 2015 yılında 493 olan ortalama puanını 2019 yılında 22 puan artırarak 515’e yükseltti.
• 8. sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015 yılında 21. sırada iken 2019 yılında 15. sıraya yükseldi.
Bakan Selçuk TIMSS 2019 araştırma sonuçlarını açıkladı: Türkiye ilk kez 500 puanın üzerine çıkmıştır