TIMSS Nedir? TIMSS 2019 raporu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TIMSS 2019'un Türkiye sonuçlarını katıldığı toplantıda açıkladı. Bir tarama araştırması olan TIMSS, öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendirir. Proje, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA'ya aittir. İşte TIMSS hakkında detaylı bilgiler ve 2019 yılının TIMSS raporu...

TIMSS PROJESİNİN AMACI NEDİR?

TIMSS’in temel amacı, dünya çapında matematik ve fen eğitim öğretiminin gelişmesine yardımcı olmaktır.

TIMSS, katılımcı ülkelere aşağıdaki soruların cevaplarını bulmasına yardımcı olur:

Öğrencilerimizin matematik ve fende durumu nedir?

Zaman içinde bu durum iyileşiyor mu?

Durumumuzu nasıl geliştirebiliriz?

Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

Diğer ülkeler başarının arttırılması konusunda ne yapıyor?

TIMSS İŞLEYİŞİ NASIL?

Hazırlık Süreci

Test maddelerinin geliştirilmesi

Taslak maddelerin NRC’ler tarafından gözden geçirilmesi

Ölçme araçlarının uygulanacak dile çevrilmesi

Pilot uygulama

Pilot uygulamanın yapılması

Analizlerin yapılması ve ölçme araçlarına son şeklin verilmesi

Nihai Uygulama

Son şekli verilmiş ölçme araçlarının çevirilerinin ve uyarlamasının yapılması

Nihai uygulamanın yapılması

Raporlaştırma

ISC tarafında uluslar arası raporun yayınlanması

Ülke raporunun yayınlanması (NRC)

TIMSS´i YÜRÜTEN KURULUŞLAR HANGİLERİ?

IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement):Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu

ISC ( TIMSS & PIRLS International Study Center): Uluslararası Çalışma Merkezi

DPC (Data Processing and Research Center):Veri İşleme Merkezi

SC (Statistics Canada):Kanada İstatistik

ETS (Educational Testing Service):Test Geliştirme Merkezi

SMIRC (Science and Mathematics Item Review Committee):Fen ve Matematik Madde Değerlendirme Komitesi

QIRC (Questionnaries Item Review Committee): Anket Geliştirme Komitesi

NRC (National Research Coordinator): Ulusal Araştırma Koordinatörü

TIMSS 2019 RAPORU

TIMSS 2019 verileri

TÜRKİYE,



• 4. sınıf matematik alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanını, 2019 yılında 40 puan artırarak 523’e yükseltti.



• 4. sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 49 ülke arasında 36. sırada yer alırken, 2019 yılında 58 ülke arasında 23. sıraya yükseldi.



• 4. sınıf fen alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanı 2019 yılında 43 puan artırarak 526’ya yükseltti.



• 4. sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015 yılında 47 ülke arasında 35. sırada iken 2019 yılında 58 ülke arasında 19. sıraya yükseldi.



• 8. sınıf matematik alanında 2015 yılında 458 olan ortalama puanını 2019 yılında 38 puan artırarak 496’ya yükseltti.



• 8. Sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 24. sırada yer alırken 2019 yılında 20. sıraya yükseldi.



• 8.sınıf fen alanında 2015 yılında 493 olan ortalama puanını 2019 yılında 22 puan artırarak 515’e yükseltti.



• 8. sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015 yılında 21. sırada iken 2019 yılında 15. sıraya yükseldi.

Bakan Selçuk TIMSS 2019 araştırma sonuçlarını açıkladı: Türkiye ilk kez 500 puanın üzerine çıkmıştır