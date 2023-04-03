Timur Galimzyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Galimzyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timur Galimzyanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timur Galimzyanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timur Galimzyanov 18 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Галимзянов Тимур Дамирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timur Galimzyanov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Timur Galimzyanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Timur Galimzyanov'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Timur Galimzyanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timur Galimzyanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timur Galimzyanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timur Galimzyanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Master-Saturn

22 Temmuz 2021 yılında Khimki II

1 Temmuz 2022 yılında Khimki 2

Timur Galimzyanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timur Galimzyanov şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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