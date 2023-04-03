Timur Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timur Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Timur Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Timur Kim 8 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ким Тимур Сергеевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Timur Kim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Timur Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akademia Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Akademia Spartak Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Timur Kim'nin Akademia Spartak Moskova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Timur Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Timur Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Akademia FCSM
Timur Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Timur Kim şuan Akademia Spartak Moskova takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Timur Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Rusya U16 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.
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