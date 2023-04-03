Timur Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Timur Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Timur Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.