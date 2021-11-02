Timur Savcı'dan, Muhteşem Yüzyıl'ı bırakan Meryem Uzerli hakkında yıllar sonra olay yaratacak sözler! "Yaptığı şımarıklık"

Simge Fıstıkoğlu’nun 'Hayat Okulu' adlı programının konuğu olan 'Muhteşem Yüzyıl', 'Suskunlar', 'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi izlenme rekorları kıran dizilerin yapımcısı Timur Savcı olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

"GERİ DÖNÜŞÜ YOKTU ARTIK"

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem’i canlandıran Meryem Uzerli, 2013 yılında “tükenmişlik sendromu” yaşadığı gerekçesiyle aniden çekimlere ara vermişti. Apar topar Berlin’e giden oyuncu, o dönem izlenme rekorları kıran dizinin ekibini zor durumda bırakmıştı.

Konuyla ilgili konuşan Timur Savcı, oyuncunun diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık ve şımarıklık olarak yorumlayarak, “Meryem’in diziyi bırakması bana da sürpriz oldu. Bu durumlarda seri katil soğukkanlılığım var. Meryem’in abisi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama ‘bitti’ dedim. Geri dönüşü yoktu artık” dedi.