Timur Selçuk kimdir, nereli, kaç yaşında? Timur Selçuk neden öldü?

Türk pop müzik yorumcusu, piyanist, ve bestecisi Timur Selçuk, 74 yaşında hayatını kaybetti. Timur Selçuk'un vefatının ardından ölüm nedeni araştırılmaya başlandı. Peki, Timur Selçuk kimdir, kaç yaşında? Timur Selçuk neden öldü? Detaylar haberimizde...

TİMUR SELÇUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Temmuz 1945 Tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğludur. Beş yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini vermiştir. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı piyano bölümüne de devam etmiştir.

Orhan Veli, Attila İlhan'ın, ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun "Sakıncalı Piyadesi"nin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", "Rumuz Goncagül" ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon muziği bestelemiştir.

TİMUR SELÇUK NEDEN ÖLDÜ?

Timur Selçuk'un eşi, ''Dün gece en son saat 11.30'ta beraberdik. Sabaha karşı da ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz.'' dedi.

Diskografi

Timur Selçuk /3, Balet Plak, 1987

İspanyol Meyhanesi, Balet Plak, 1988

Bir Uzay Masalı Pop Opera, Balet Plak, 1991

25. Yıl, Balet Plak, 1992

Seçkiler, Ada Müzik, 2000

Istanbul Oda Orkestrası, Balet Plak

Babamın Şarkıları, Balet Plak, 2003

Abdülhamit Düşerken, Balet Plak, 2004

Bedreddin / Timur Selçuk Tiyatro Müzikleri, Balet Plak, 2005

Filmografi