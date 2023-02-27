Timuras Berzonskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timuras Berzonskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timuras Berzonskis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timuras Berzonskis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timuras Berzonskis 26 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Timūras Beržonskis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timuras Berzonskis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai B futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai B takımına - tarihinde katılmıştır. Timuras Berzonskis'nin FK Banga Gargzdai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Timuras Berzonskis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timuras Berzonskis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timuras Berzonskis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timuras Berzonskis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timuras Berzonskis şuan FK Banga Gargzdai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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