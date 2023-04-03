Tin Sajko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tin Sajko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tin Sajko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tin Sajko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tin Sajko 7 Mart 2004 tarihinde Koprivnica şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tin Sajko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marjan Sisic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek II futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tin Sajko'nin NK Osijek II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tin Sajko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tin Sajko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tin Sajko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tin Sajko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2015 yılında Koprivnica

5 Ağustos 2016 yılında Sl. Belupo Jgd

11 Ağustos 2017 yılında Koprivnica

17 Ağustos 2018 yılında NK Osijek Alt.

1 Temmuz 2019 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2021 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Osijek II

Tin Sajko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tin Sajko şuan NK Osijek II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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