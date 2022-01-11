Tıp camiası bile şokta! Domuzun kalbi, insana nakledildi!

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Baltimore kentinde yer alan, University of Maryland Sağlık Merkezi'nde dünyada bir ilk gerçekleşti. David Bennett isimli adam, organ yetmezliği sebebiyle hastanede yatarken, hastalığı çok ilerlediği için kalp naklinin dahi kendisine bir yararı olmadığını öğrendi. Doktorların aklına öyle bir fikir geldi ki, son çaresi tıp bilimine güvenmek olan Bennett, hayatındaki en çaresiz kararını verdi. Artık, bir domuzun kalbi ile yaşayacaktı.

"OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ"

Ameliyattan önce Bennett, "Seçeneklerim bu nakli yaptırmak ya da ölmekti. Ben yaşamak istiyorum. Zar attığımın farkındayım, ama bu benim son seçeneğim." şeklinde konuşmuş, bilime güvenmişti. Bennet, son çare kabul ettiği ameliyata girdi. Şok edilmiş bir domuzun kalbi yaşlı adamın vücuduna yerleştirildi. Domuzun şoklu olması vesilesiyle, kalp reddedilmeden insan vücudunda işlev görmeye başladı.

Nakil işlemini gerçekleştiren Dr. Griffith, "Kalp çalışıyor ve her şey normal duruyor. Çok heyecanlıyız, ancak yarın ne getirecek bilmiyoruz. Bu daha önce hiç yapılmadı' diye konuştu. Birleşik Organ Paylaşımı Ağı'ndan David Klassen de, 'Bu olay, organ yetmezliğini nasıl tedavi ettiğimizde büyük bir değişime yol açacak' derken, 'Bu tür olayları basın dramatize edebiliyor. Perspektifi korumak önemli. Böyle bir tedaviyi olgunlaştırmak uzun zaman alır' dedi. Bennett'e verilen kalp, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alındı. Bu vesileyle domuzun kalbinin, reddedilmeden insan vücudunda işlev görebilmesi sağlandı." ifadelerine yer verdi.