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  3. Tıp camiası bile şokta! Domuzun kalbi, insana nakledildi!

Tıp camiası bile şokta! Domuzun kalbi, insana nakledildi!

ABD'de organ nakli bekleyen bir adam, son çare doktorların çılgın fikrine teslim oldu. Yaşlı adama, bir domuzun kalbi başarıyla nakledildi.

Tıp camiası bile şokta! Domuzun kalbi, insana nakledildi!

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Baltimore kentinde yer alan, University of Maryland Sağlık Merkezi'nde dünyada bir ilk gerçekleşti. David Bennett isimli adam, organ yetmezliği sebebiyle hastanede yatarken, hastalığı çok ilerlediği için kalp naklinin dahi kendisine bir yararı olmadığını öğrendi. Doktorların aklına öyle bir fikir geldi ki, son çaresi tıp bilimine güvenmek olan Bennett, hayatındaki en çaresiz kararını verdi. Artık, bir domuzun kalbi ile yaşayacaktı. 

Tıp camiası bile şokta! Domuzun kalbi, insana nakledildi!

"OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ"

 Ameliyattan önce Bennett, "Seçeneklerim bu nakli yaptırmak ya da ölmekti. Ben yaşamak istiyorum. Zar attığımın farkındayım, ama bu benim son seçeneğim." şeklinde konuşmuş, bilime güvenmişti. Bennet, son çare kabul ettiği ameliyata girdi. Şok edilmiş bir domuzun kalbi yaşlı adamın vücuduna yerleştirildi. Domuzun şoklu olması vesilesiyle, kalp reddedilmeden insan vücudunda işlev görmeye başladı.

Tıp camiası bile şokta! Domuzun kalbi, insana nakledildi!

Nakil işlemini gerçekleştiren Dr. Griffith,  "Kalp çalışıyor ve her şey normal duruyor. Çok heyecanlıyız, ancak yarın ne getirecek bilmiyoruz. Bu daha önce hiç yapılmadı' diye konuştu. Birleşik Organ Paylaşımı Ağı'ndan David Klassen de, 'Bu olay, organ yetmezliğini nasıl tedavi ettiğimizde büyük bir değişime yol açacak' derken, 'Bu tür olayları basın dramatize edebiliyor. Perspektifi korumak önemli. Böyle bir tedaviyi olgunlaştırmak uzun zaman alır' dedi. Bennett'e verilen kalp, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alındı. Bu vesileyle domuzun kalbinin, reddedilmeden insan vücudunda işlev görebilmesi sağlandı." ifadelerine yer verdi.

Tıp camiası bile şokta! Domuzun kalbi, insana nakledildi!

   

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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