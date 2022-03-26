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Tıp dünyası şokta! Açlık duygusunu kaybetti, hayatı alt üst oldu! "Lütfen ellerimden tutsunlar, çıkışı yolu göstersinler"

Denizli'de yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Serhat Saltık, açlık duygusunu kaybetti. Bir yıldır bu şekilde yaşayan Saltık, yaşadığı durumun tıp kitaplarında bile yer almadığını belirterek doktorlardan kendisine yardım etmesini istedi.

Tıp dünyası şokta! Açlık duygusunu kaybetti, hayatı alt üst oldu! "Lütfen ellerimden tutsunlar, çıkışı yolu göstersinler"

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan ve sağlık durumu yerinde olan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Serhat Saltık, bir anda açlık duygusunu kaybetti. Söz konusu süreçte ilk başlarda gidip gelen açlık duygusu zamanla kaybolan genç, daha sonra kilo vermeye başlarken bu durumdan kurtulmak için birçok doktora başvurdu. Hastalığına bir türlü çare bulunamayan Saltık yaşadıklarını anlattı.  

Tıp dünyası şokta! Açlık duygusunu kaybetti, hayatı alt üst oldu! Lütfen ellerimden tutsunlar, çıkışı yolu göstersinler

"BİR ANDA ACIKMA VE İŞTAHIMI KAYBETME İLE BAŞLADI"

İstanbul'da Matematik Öğretmenliği bölümünde eğitim gören ancak hastalığına tanı konmadığı için birçok doktora giden Saltık, eğitimini yarıda bırakarak ailesinin yanına döndüğünü söyledi. Doktorların vermiş olduğu besin içerikli mamalarla beslenen Saltık, söz konusu sürece ilişkin olarak, “Bir anda acıkma ve iştahımı kaybetme ile başladı. Doğal olarak her insanın her gün yaşamış olduğu acıkma fonksiyonunu yaşamamaya başladım. Bu süreç giderek arttı, ilk başlarda belirli bir süre gidip tekrar geri geliyordu. Sonrasında ise daha uzun gidip geri geliyordu. Bu şekilde ilerlerken artık tamamen acıkmamaya başladım. Yaklaşık olarak bir yılı buluyor." dedi.

Tıp dünyası şokta! Açlık duygusunu kaybetti, hayatı alt üst oldu! Lütfen ellerimden tutsunlar, çıkışı yolu göstersinler

"DOKTORLAR DA ŞAŞKIN"

Doktorların kedisine verdiği besin içerikli mamalarla beslenmeye çalıştığını bunun yanında ekmek ve su tükettiğinin de söyleyen Saltık," Doktorların bana verdikleri cevaplar şu şekilde oldu, ‘Şu ana kadar ne tıp kitaplarında biz bu şekilde bir şey okuduk, ne de doktorluk hayatımız boyunca bu şekilde bir vakaya rast geldik. Gerçekten biz de çok şaşkınız' dediler." diye konuştu.

Tıp dünyası şokta! Açlık duygusunu kaybetti, hayatı alt üst oldu! Lütfen ellerimden tutsunlar, çıkışı yolu göstersinler

EĞİTİMİNE ARA VERDİ, DOKTORLARDAN YARDIM BEKLİYOR

Hastalığı ilerledikten sonra sürekli doktorlara gitmesi gerektiği için birçok şehirde doktorlara göründüğünü ifade eden Saltık bu sebeple okulunu dondurarak eğitimine ara verdiğini kaydetti. Saltık şunları söyledi: 

" Buradan doktorlara sesleniyorum, ellerinden bir şey geliyorsa beni bu durumdan kurtarabileceklerine inanıyorlarsa lütfen ellerimden tutsunlar, bana bir çıkış yolu göstersinler. Bana yardım eli uzatılırsa çok sevinirim” 

Tıp dünyası şokta! Açlık duygusunu kaybetti, hayatı alt üst oldu! Lütfen ellerimden tutsunlar, çıkışı yolu göstersinler

Bölge Gündem Editör Ekibi
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