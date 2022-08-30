TİP'li Ahmet Şık'tan haddi aşan sözler! Ak Partinin suç örgütü olduğunu iddia etti! "Gökten kemik yağmasını bekleyenler, beklemekten helak oldu."

Ak Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan, Türkiye İşçi Partili Ahmet Şık'ın televizyon kanalında sarf ettiği sözleri için açıklamalarda bulundu.

Rukiye Karapunar
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TİP'li Ahmet Şık'tan haddi aşan sözler! Ak Partinin suç örgütü olduğunu iddia etti! "Gökten kemik yağmasını bekleyenler, beklemekten helak oldu."

Türkiye İşçi Partili Ahmet Şı k, Ruşen Çakır'ın Medyascope.tv'deki katıldığı bir programında Ak Parti ile ilgili yaptığı konuşmaları ile gündeme geldi. Ak Partinin bir terör örgütü olduğunu ve kapatılacağı hakkında bazı söylemlerde bulunan Ahmet Şık'a yaptığı konuşmalardan dolayı Ak Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan verdi veriştirdi.

AK PARTİYE SUÇ ÖRGÜTÜ YAKIŞTIRMASI YAPTI

Katıldığı programda Ak Parti için "AKP'ye MHP'ye bırakmayacağız bu muhalefeti. Ki onlar darmaduman olacaklar. Hepsi suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacak yapıdan bahsediyoruz. Temiz olanları suça bulaşmayanları mecliste kalmaya devam etsin. Ama AKP bu nedenle kapatılacak ya! AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek bu dönem kapanırsa. AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler." ifadelerini kullandı.

TİP'li Ahmet Şık'tan haddi aşan sözler! Ak Partinin suç örgütü olduğunu iddia etti! Gökten kemik yağmasını bekleyenler, beklemekten helak oldu.

ALPYA ÖZALAN'DAN O SÖZLERE TEPKİ

Yaptığı konuşmadan dolayı gündem olan Şık'a Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan sessiz kalmayarak "Devlet düşmanı Ahmet Şık, Ak Parti kapatılacak, siyasi parti muamelesi yapılmayacak." şeklinde tehditler savurmuş. Gökten kemik yağmasını bekleyenler, beklemekten helak oldu. Zihniyeti bozuk Ahmet Şık da daha çok bekler!" şeklinde tepki gösterdi.

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