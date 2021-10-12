Tipografya ne demek, TDK'ya göre Tipografya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tipografya ne demek? Tipografya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tipografya kelimesi. Peki tipografya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tipografya nedir, tipografya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TİPOGRAFYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tipografya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tipografya kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre tipografya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tipografi

