Tipolojik ne demek, TDK'ya göre Tipolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tipolojik ne demek? Tipolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tipolojik kelimesi. Peki tipolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tipolojik nedir, tipolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TİPOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tipolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tipolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre tipolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tipolojiye ilişkin



TİPOLOJİK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tipolojik tasnif

