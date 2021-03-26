Tır-Çekici Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2021 Tır-Çekici Şoförü Maaşları, İş İlanları

Tır-Çekici Şoförü görev tanımı nedir, ne iş yapar, Tır-Çekici Şoförü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tır aracını kullanarak her türlü yükü uzun veya kısa mesafelerde trafik kurallarına uygun olarak, güvenli bir şekilde ve en iyi şartlarda taşıma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Tır-Çekici Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2021 Tır-Çekici Şoförü Maaşları

Tır-Çekici Şoförü maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Tır-Çekici Şoförü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tır-Çekici Şoförü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Tır-Çekici Şoförü Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Tır-Çekici Şoförü Ne İş Yapar?

Tır-Çekici Şoförü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aracın trafik muayenesini ve egzoz muayenesini yaptırmak, yapılmasını sağlamak,

b) Trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi vb.nin varsa eksikliklerini gidermek, giderilmesini sağlamak,

c) Aracın suyunu, yağ ve filtrelerini, antifrizini, cam sileceklerini ve cam suyunu, aküsünü, kayışlarını, fren aksamını, havalandırma (ısıtma, soğutma) tertibatını, sinyal, far ve stop lambalarını, sigorta ve ampullerini, lastiklerini, motorun sesini, göstergeleri, aynaları, vb. kontrol etmek, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak, aracı yola hazırlamak,

d) Gerektiğinde yakıt ikmali yapmak,

e) Yükü ve yükleme belgelerini teslim almak,

f) Taşıma belgeleri düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak,

g) Yükleme ve boşaltmaya nezaret etmek,

h) Yükün emniyet tedbirlerini kontrol etmek, gerektiğinde branda çekmek,

i) Tonaj ve gabari kontrolü yapmak,

j) Hava şartlarının elverişsiz olduğu durumlarda zincir takmak,

k) Yol durumu göre ve trafik kurallarına uyarak aracı kullanmak,

l) Uluslararası taşımacılıkta gümrük işlemlerini yaptırmak,

m) Kaza ve arıza durumunda yükün naklini sağlamak, aracın çekilmesi ve tamirinin yapılmasını sağlamak,

n) Yükü belgelerine uygun teslim etmek,

o) İş bitiminde aracı park etmek,

p) Aracın periyodik bakımının yapılmasını sağlamak,

q) Aracın temizliğini yapmak veya yapılmasını sağlamak,

r) Araçta meydana gelen herhangi bir arızanın nedenini araştırarak basit arızaları gidermek, büyük arızaların ise giderilmesini sağlamak,

s) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

t) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tır-Çekici Şoförü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar meslek ana grubu içerisindedir

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri alt ana grubundadır.

Meslek Grubu :

Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri meslek grubu içerisindedir.

Tır-Çekici Şoförü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tır-Çekici Şoförü mesleğinin meslek kodu 8332.03 olarak belirlenmiştir

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