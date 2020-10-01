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Tır deposunda 260 kilogram metamfetamin

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan denetimde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen TIR'ın yakıt deposunda 260 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiği ve bunun, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Tır deposunda 260 kilogram metamfetamin

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen tırın yakıt deposunda 260 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Iğdır'da bulunan Dilucu Gümrük Kapısına gelen Türk plakalı TIR'da, Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan kontroller sırasında, deposunda akaryakıt haricinde akışkan bir sıvı bulunabileceğinden şüphelenildi. Narkotik dedektör köpeği ile kontrol edilen TIR'ın depolarından birinde bulunan sıvıdan numune alındı. Alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde "metamfetamin hidroklorür" olduğu anlaşıldı. Depo yerinden sökülerek içerisindeki uyuşturucu boşaltıldı. Yapılan tespitte depoda toplam 260 kilogram metamfetamin olduğu belirlendi. TIR'a el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, bu miktarın Gümrük Muhafaza ekiplerinin tek seferde ele geçirdiği en büyük metamfetamin miktarı olduğu belirtildi.

Berna Akkaya
Editör


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