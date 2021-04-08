Tır ile pat pat motoru çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tır ile çarpışan pat pat motorunun sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen Tır ile Hacı Ömer Doruk idaresindeki pat pat motoru çarpıştı. Yaşanan kazada pat pat sürücüsü Doruk yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.