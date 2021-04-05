Tır otomobile çarptı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, M.Ç. yönetimindeki 20 BHY 45 plakalı tır, Pozantı-Niğde karayolu üzeri Şekerpınarı mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinden karayoluna çıktığı sırada Niğde'den Adana yönüne giden ve İsmail Demiroğlu'nun (58) kullandığı 06 BZ 6077 otomobile çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışıp yaralanan Züleyha (85), İbrahim Demiroğlu (58) ve İbrahim Demiroğlu (77) ile Züleyha Tanrıver ve ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi çıkardı. Yaralılar Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi ve Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Züleyha Demiroğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı