Tır şoförlerinin yardım çığlığı! Tır kuyruğu trafiği kilitledi

Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağıyolu Caddesi'nde bulunan, Erenköy Gümrük Müdürlüğü girişindeki yoğunluk nedeniyle kilometrelerce tır kuyrukları oluştu. Alınan bilgiye göre Ukrayna'ya giden gemilerin savaş nedeniyle durması üzerine tırlar gümrük ambarlarından çıkamadı. Ambarda kalan tırlar nedeniyle içeri giremeyen ve farklı güzergahlardan gelen tırlar yol üzerinde kuyruk oluşturdu. Kimi şoförler yolda yoğun trafikte ilerlemeye çalışırken kimisi de kontak kapattı.

TIR KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tır sürücülerinin oluşturduğu kuyruklar nedeniyle trafik yolda durma noktasına geldi. Tır şoförleri Erenköy Gümrüğü'nde son zamanlarda olan tır kuyrukları nedeniyle yetkililerden yardım istedi. Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde kilometrelerce uzanan tır kuyruğu havadan görüntülendi.

"YÜRÜYEREK EVE GİDİYORUM"

Tır kuyruğu nedeniyle ilerlemeyen trafikte aracını bırakıp yürüyen Adem Aydaş, “Ben gece çalışıyorum sabah saat 09.00'da işten çıktım arabamı da yolda bıraktım trafik nedeniyle, şimdi yürüyerek eve gidiyorum. İstanbul'un göbeğine gümrük getirmişler bunu buradan kaldırın ya da insanları buradan alın. Arabamı aşağıda bıraktım yürüye yürüye eve gidiyorum. Eve mi gideyim işe geri mi döneyim zaten 3-4 saat sonra işe geri döneceğiz“ diye konuştu.

"BU SIKINTILARI DEVLETİMİZİN GÖRMESİ LAZIM"

Tır şoförü Tuncay Aksoy, “Ben tır şoförüyüm buraya ne zaman gelsek hep bir sıkıntı var. Her şeyden önce vatandaşın, esnafın rahatlaması için bu gümrüğün buradan kalkması lazım. Biz tırcılar olarak sıkıntı çekiyoruz, burada yaşayan vatandaşlarımız, insanlarımız hep sıkıntı çekiyorlar. Devletten ricamız bu gümrüğün buradan kaldırılıp düzgün güzel bir yere geçirilmesi lazım. Dün akşamdan beri, 6 saatte Çamlıca gişelerinden buraya giriş yaptım. Bu sıkıntılarımızı devletimizin görmesi lazım" ifadelerini kullandı.