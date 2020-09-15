Çin,den ABD ürünlerine gümrük vergisi muafiyetiZehirlendiği iddia edilen Navalnıy, iyileşme sürecindeÇukur yeni bölüm fragmanı | 4.Sezon 3. Bölüm Fragman | Çukur 95. bölüm izleKatar: İsrail ile normalleşme görüşmelerine katılmayacağızBatman'da fıstık hasadı başladıMısır ve Tunus'ta koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı yükseliyorTarım Bakanı Pakdemirli'den ödeme müjdesi: Hesaplara yatırıldıOruç Reis, aylık bakım ve ikmal için Antalya Limanına demirlediTrabzonspor'da Benik Afobe sesleri!Sancaktepe Belediyesi'nden yolsuzluk hamlesi: 1 tutuklu
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. TIR sürücüleri arasında çıkan yol verme kavgasında bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

TIR sürücüleri arasında çıkan yol verme kavgasında bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında TIR sürücüleri arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada Erdal Uslu (29) bıçaklanarak, öldürüldü. Evli ve 2 çocuk babası olduğunu öğrenilen Erdal Uslu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi.

TIR sürücüleri arasında çıkan yol verme kavgasında bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında TIR sürücüleri arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada Erdal Uslu (29) bıçaklanarak, öldürüldü.

TIR sürücüleri arasında çıkan yol verme kavgasında bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Olay, dün sabaha karşı, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü olduğu 21 AEK 107 plakalı TIR ile Kapıkule'den giriş yapan Erdal Uslu, gümrüklü saha dışındaki araç kuyruğunda başka bir TIR'ın sürücüsü R.Ç.'den yol istedi. İddiaya göre, yol vermek istemeyen R.Ç. ile Erdal Uslu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ç., Uslu'yu çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

R.Ç. ise gözaltına alındı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğunu öğrenilen Erdal Uslu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT