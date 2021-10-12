Tiramola ne demek, TDK'ya göre Tiramola kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tiramola ne demek? Tiramola TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tiramola kelimesi. Peki tiramola ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tiramola nedir, tiramola kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TİRAMOLA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tiramola kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tiramola kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre tiramola kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geminin rüzgârüstüne veya rüzgâraltına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi

- Makaraları birbirine kavuşan bir palangayı açıp uzatma işi

