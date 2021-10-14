Tirbuşon ne demek, TDK'ya göre Tirbuşon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tirbuşon ne demek? Tirbuşon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tirbuşon kelimesi. Peki tirbuşon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tirbuşon nedir, tirbuşon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TİRBUŞON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tirbuşon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tirbuşon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre tirbuşon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Burgu

