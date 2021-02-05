Tire nerede? Tire nerenin ilçesi, nereye bağlı? Tire'de silahlı olay, çatışma

2015 yılında Tire'de bir kahvehanede gerçekleşen silahlı çatışmanın faillerinden Müge Anlı'da kayıp olarak gündeme gelen İbrahim Paksoy olduğu belirlendi. Çatışmanın ardından İbrahim Paksoy’un firar ettiği öne sürüldü. O günden beri kendisinden bir daha haber alınamayan İbrahim Paksoy nerede? Tire nerenin ilçesi, nereye bağlı?

İBRAHİM PAKSOY OLAYI

İbrahim Paksoy'un kaybıyla ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni bir gelişme yaşandı. Programa bağlanan kişiler, Tire'de kahvehaneye dönük silahlı saldırıdan dolayı İbrahim Paksoy'un firari olarak arandığını söyledi.

TİRE'DE KAHVEHANEYE KANLI BASKIN

İzmir’'de bulunan bir kahvehaneye gece yarısı kimliği belirsiz kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. İddiaya göre, Gökçen’de Mübarek’in kahvehanesi diye bilinen mekana düzenlenen silahlı saldırının detayları şöyle;

Tire- Ödemiş karayolu üzerinde bulunan kahvehaneye özel bir otomobille gelen saldırganlar yanlarında taşıdıkları av tüfekleri ve tabancayla kahvehaneyi dışarıdan yaylım ateşine tuttu. Kahvehaneye hedef gözetmeksizin yaklaşık 20 el ateş eden saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla hızla uzaklaşarak, gece karanlığında izini kaybettirdi. Üç kişiden ikisi yakalandı, o üçüncü kişinin ise İbrahim Paksoy olduğu iddia ediliyor.

TİRE NEREDE?

Tire, İzmir ilinin bir ilçesidir. İlçenin doğusunda Ödemiş, kuzeyinde Bayındır, batısında Torbalı ve Selçuk ilçeleri, güneyinde Aydın ili bulunuyor.

İzmir'in güneydoğusunda yer alan Tire, il merkezine 80 km uzaklıktadır. İlçenin doğusunda Ödemiş, kuzeyinde Bayındır, batısında Torbalı ve Selçuk ilçeleri, güneyinde Aydın ilinin Germencik, İncirliova ve Efeler ilçeleri bulunmaktadır. Yüzölçümü 716 km²'dir. Kuzeyinde Küçük Menderes Ovası yer alır.

"Yeşil Tire" olarak anılır, çünkü yemyeşildir. Deniz seviyesinden yüksekliği 96 metredir. İlçe sınırları içerisinde bulunan Güme Dağları 1646 m yüksekliğindedir. Dağlara doğru çıkıldıkça çok sayıda bitki türü bulunmaktadır. Tarımsal ürünlerin çeşitliliğinde ilçenin tek akarsuyu olan 175 km uzunluğundaki Küçük Menderes ırmağının da önemli rolü vardır.