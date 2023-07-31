Tırmanışlarıyla ölüme meydan okuyordu! Fransız fenomen 68. kattan düşerek feci şekilde öldü!

Fransız sosyal medya fenomeni ve ekstrem sporlarla tanınan ünlü kişi Remi Lucidi, Hong Kong'da bir gökdelenin 68. katından düşerek hayatını kaybetti.

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Tırmanışlarıyla ölüme meydan okuyordu! Fransız fenomen 68. kattan düşerek feci şekilde öldü!

Daily Mail'de yer alan habere göre, "Remi Enigma" olarak bilinen Lucidi, gösteri için çıktığı binanın 68. katında feci bir şekilde düşerek hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE HAYATINI KAYBETTİ

Daily Mail'de yer alan habere göre, Lucidi 68. kattan yere düştü. Sosyal medyada 'Remi Enigma' olarak bilinen Lucidi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

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ÇATIDA MAHSUR KALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Daha önce defalarca benzer yüksekliklerdeki binalara tırmanan Lucidi'nin düşmesine neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmadı. Güvenlik görüntülerine göre, binaya girdikten sonra Lucidi'nin 49. kata geldiğini ve ardından tekrar binanın tepesine çıkan merdivenleri çıktığı görüldü. Ancak sonrası için verilen ifadeler birbiriyle tutarsız. Bir güvenlik görevlisi, Lucidi'nin çatıda mahsur kaldığını iddia ederken, bir diğeri 40. kattaki arkadaşını ziyarete geldiğini söyledi.

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