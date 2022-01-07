Tirokalsitonin ne demek, TDK'ya göre Tirokalsitonin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tirokalsitonin ne demek? Tirokalsitonin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tirokalsitonin kelimesi. Peki tirokalsitonin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tirokalsitonin nedir, tirokalsitonin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TİROKALSİTONİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tirokalsitonin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tirokalsitonin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre tirokalsitonin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tiroit bezinden salgılanan, kandaki kalsiyumu azaltan hormon

