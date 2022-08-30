Tiryakileri üzecek haber! TBYD Başkanı Erol Dündar açıkladı! Yeni zammın eli kulağında!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, tiryakileri yakından ilgilendiren sigara ile ilgili yeni bir zam haberi paylaştı.

Rukiye Karapunar
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Tiryakileri üzecek haber! TBYD Başkanı Erol Dündar açıkladı! Yeni zammın eli kulağında!

Temmuz ayında sigaraya gelen zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 25 liradan başlıyordu. Tiryakilerin cebin bir hayli zorlarken Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'dan gelen sigara zammı açıklaması sonrası sonrası tiryakilerin cebi bu kez çok daha zorlanacak. İşte gelecek olan zammın sigaralara yansıması...

Tiryakileri üzecek haber! TBYD Başkanı Erol Dündar açıkladı! Yeni zammın eli kulağında!

2 LİRALIK ZAM BEKLENİYOR

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar yaptığı açıklamada "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Tiryakileri üzecek haber! TBYD Başkanı Erol Dündar açıkladı! Yeni zammın eli kulağında!

EN UCUZ SİGARA 29,5 OLACAK

Yapılacak olan 2 liralık zam sonrası JTI grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 lira, en yüksek sigara fiyatı 30 liraya yükselmişti. Yeni zammın uygulanması halinde en ucuz sigara 29,5 ve en pahalı sigara 32 TL'ye yükselecek.

Tiryakileri üzecek haber! TBYD Başkanı Erol Dündar açıkladı! Yeni zammın eli kulağında!

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