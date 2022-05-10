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  3. Tiryakileri üzen haber! Sigaraya zam geldi!

Tiryakileri üzen haber! Sigaraya zam geldi!

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, tiryakilere kötü haberi duyurdu. Aybaş, sigaraya zam geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Tiryakileri üzen haber! Sigaraya zam geldi!

Sigara kullanan vatandaşlara kötü haber geldi. Son zamanlarda bazı mallara gelen üst üste zamların ardından, sigaraya da zam geldiği açıklandı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tiryakileri üzen haber! Sigaraya zam geldi!

“ZAMLAR DEVAM EDİYOR”

Yılın başından bu zamana kadar 8 lira artan sigaraya bir grubun daha zam yapıldığı açıklandı. Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son yapılan fiyat artışı ile birlikte güncel fiyat listesini, "Zamlar devam ediyor" ifadelerini kullanarak paylaştı. Güncel fiyat listesine göre en ucuz sigara 23,50 TL'den, en pahalı sigara da 40 TL'den satışa sunuluyor.

 

Tiryakileri üzen haber! Sigaraya zam geldi!

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