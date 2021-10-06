Tiryakilerin cepleri yandı! Sigara fiyatlarına zam yağmuru sürüyor! Fiyatlar belli oldu

Geçtiğimiz gün Philip Moris Sa firmasının sigaralarına gelen zamların ardından bu kez de BAT markasının sigara fiyatlarına 1 TL oranında zam yapıldı. Söz konusu zammın ardından tiryakilerin cebinden sigara için daha fazla para çıkmış olacak. İşte son zammın ardından oluşan fiyatlar şu şekilde:

Kent ( Dark Blue, Dark Blue Long, Switch) 16 TL

Kent D-Range ( Blue, Grey, Blue Long, Grey Long) 16 TL

Kent ( Blue, Grey, White) 17 TL

Kent Slims ( Black, Grey) 19 TL

Rohtmans (Tüm ürünler) 15,50 TL

Tekel 2000 (Tüm ürünler) 15,50 TL

Tekel 2001 (Tüm ürünler) 15,50 TL

Viceroy (Tüm ürünler) 16,00 TL

Pall Mall (Tüm ürünler) 16,00 TL

Samsun 16,00 TL

Maltepe 16,00 TL

Zam gelen sigaralar ve fiyatları şu şekilde:

Malrboro Edge: 17.00 TL

Malrboro Edge (Blue- Sky) 17,00 TL

Malrboro Touch (Blue/ Gray/ White): 18,00 TL

Malrboro: 19,00 TL

Parlıament: 19,50 TL

Parlıament Mıdnıght Blue: 18,50 TL

Murattı: 17,00 TL

Murattı Blue: 16,00 TL

Lark: 16,00

Chesterfield: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL