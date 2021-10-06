Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandıHangi sigaralara zam geldi 2021? Yeni sigara fiyatları 2021 | Güncel fiyat listesiİspanya'nın efsane basketbolcusu Pau Gasol, kariyerini noktaladı!Fahiş fiyatlara bir darbe daha! O ürünlerin satışı yapılamayacakSağlık bakanlığından SMA adımı geldi! 800 bin adet tanı kiti için ihaleye çıkıldı!Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 6 Ekim 2021 Çarşamba | Kovayı başarı, Başakları gerilim beklerken Balıklar aşkına kavuşuyor! Peki diğer burçlar! İşte yorumlar...Resmi Gazete'de bugün (06.10.2021) | 6 Ekim 2021 Resmi Gazete kararlarıHeteroseksüellik ne demek, TDK'ya göre Heteroseksüellik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kent sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?Tiryakilerin cepleri yandı! Sigara fiyatlarına zam yağmuru sürüyor! Fiyatlar belli oldu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Tiryakilerin cepleri yandı! Sigara fiyatlarına zam yağmuru sürüyor! Fiyatlar belli oldu

Tiryakilerin cepleri yandı! Sigara fiyatlarına zam yağmuru sürüyor! Fiyatlar belli oldu

BAT markasının sigaralarına zam yapıldı. Buna göre 11 sigaranın fiyatına 1 TL'lik zam yapılmış oldu.

Tiryakilerin cepleri yandı! Sigara fiyatlarına zam yağmuru sürüyor! Fiyatlar belli oldu

Geçtiğimiz gün Philip Moris Sa firmasının sigaralarına gelen zamların ardından bu kez de BAT markasının sigara fiyatlarına 1 TL oranında zam yapıldı. Söz konusu zammın ardından tiryakilerin cebinden sigara için daha fazla para çıkmış olacak. İşte son zammın ardından oluşan fiyatlar şu şekilde:

Kent ( Dark Blue, Dark Blue Long, Switch) 16 TL

Kent D-Range ( Blue, Grey, Blue Long, Grey Long) 16 TL

Kent  ( Blue, Grey, White) 17 TL

Kent Slims ( Black, Grey) 19 TL

Rohtmans (Tüm ürünler) 15,50 TL

Tekel 2000 (Tüm ürünler) 15,50 TL

Tekel 2001 (Tüm ürünler) 15,50 TL

Viceroy (Tüm ürünler) 16,00 TL

Pall Mall (Tüm ürünler) 16,00 TL

Samsun 16,00 TL

Maltepe 16,00 TL

Tiryakilerin cepleri yandı! Sigara fiyatlarına zam yağmuru sürüyor! Fiyatlar belli oldu

Tiryakilerin cepleri yandı! Sigara fiyatlarına zam yağmuru sürüyor! Fiyatlar belli oldu

Zam gelen sigaralar ve fiyatları şu şekilde:

Malrboro Edge: 17.00 TL

Malrboro Edge (Blue- Sky) 17,00 TL

Malrboro Touch (Blue/ Gray/ White): 18,00 TL

Malrboro: 19,00 TL

Parlıament: 19,50 TL

Parlıament Mıdnıght Blue: 18,50 TL

Murattı: 17,00 TL

Murattı Blue: 16,00 TL

Lark: 16,00

Chesterfield: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL

Tiryakilerin cepleri yandı! Sigara fiyatlarına zam yağmuru sürüyor! Fiyatlar belli oldu

Tiryakilerin cepleri yandı! Sigara fiyatlarına zam yağmuru sürüyor! Fiyatlar belli oldu

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT