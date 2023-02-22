Titos Koutentakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Titos Koutentakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Titos Koutentakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Titos Koutentakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Titos Koutentakis 22 Ağustos 2003 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Τίτος Κουτεντάκης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Titos Koutentakis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Drangold yapmaktadır. Titos Koutentakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Titos Koutentakis'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Titos Koutentakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Titos Koutentakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında PAOK U17
1 Temmuz 2020 yılında PAOK U19
1 Temmuz 2022 yılında PAOK Saloniki B
17 Ocak 2023 yılında Makedonikos
30 Haziran 2023 yılında PAOK Saloniki B
Titos Koutentakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Titos Koutentakis şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
Titos Koutentakis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Yunanistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Yunanistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Yunanistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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