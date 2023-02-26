Tlakusani Mthethwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tlakusani Mthethwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tlakusani Mthethwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tlakusani Mthethwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tlakusani Mthethwa 16 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tlakusani Mthethwa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tlakusani Mthethwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tlakusani Mthethwa'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tlakusani Mthethwa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/bafana_mthethwa06?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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Tlakusani Mthethwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tlakusani Mthethwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Tlakusani Mthethwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tlakusani Mthethwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında M. Swallows

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Maccabi FC

1 Temmuz 2019 yılında Swallows FC

Tlakusani Mthethwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tlakusani Mthethwa şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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