TMSF Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı! Listede yok yok

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Adnan Oktar organize suç örgütü şirketlerine ait ekonomik değeri bulunan malları satışa çıkardı. Eşyalar 8 Temmuz’da ihaleyle satılacak. TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre menkul mallar şirket bazında topluca satılacak.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARIN ÜRÜNLERİ LİSTEDE YER ALIYOR

Malların markası, modeli, adedi, birim fiyatları sıralandı. Altı şirkete ait mallar arasında büro mobilyaları ve bilgisayarların yanı sıra, dünyaca ünlü markaların ceketleri, kravatları, gömlekleri, antika mobilyalar, vazolar, heykeller dahi bulunuyor.

7 TEMMUZ’A KADAR TEKLİF ALINACAK

Teklifler 07 Temmuz 2021 tarihinde mesai saati bitimine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun İstanbul’daki binasına verilebilecek. Listede büro malzemelerinin dışında özel eşyalar da yer alıyor.