TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin yollara çıkacağı tarihi açıkladı! " Yüzde 51 yerli ve milli"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2023 yılının Mart ayında yollara çıkacak olan yerli otomobil TOGG'un 100'de yüz elektrikli olacağını anımsatarak," Yüzde 51 yerli ve milli olmak üzere 29 Ekim’de fabrikanın açılışını Gemlik’te yapacağız. İnşallah, Bitlis ve Tatvan’da yollarda Togg arabasını göreceğiz" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir dizi program kapsamında geldiği Bitlis'in Tatvan ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşunun 50’nci yılı nedeniyle Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin yollara çıkacağı tarihi açıkladı! Yüzde 51 yerli ve milli

"YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL..."

Burada bir konuşma gerçekleştiren Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için 1 milyon 800 tin tüccar ve sanayicisinin adına görev üstlendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine," Yapar mısın?" sorusunu sorduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu," Ben Türk iş dünyasına güvendim. Allah’a şükürler olsun ilk defa Türkiye’nin markası olan her şeyi yerli olan dünya otomobil teknolojisiyle aynı anda yarışa çıkacağımız yüzde 100 elektrikli otomobili ve yüzde 51 yerli ve milli olmak üzere 29 Ekim’de fabrikanın açılışını Gemlik’te yapacağız. İnşallah, mart ayında Bitlis ve Tatvan’da yollarda Togg arabasını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin yollara çıkacağı tarihi açıkladı! Yüzde 51 yerli ve milli

"ÖTEKİLEŞTİRMEZSEK HEP BERABER KAZANIRIZ"

Zengin olmanın yolunun tek olduğunu, bunun ise ticaret ve sanayiden geçtiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

" Ticaret olmadan malını satmadan zengin olmak mümkün değil. Üretmeden zengin olabilmek mümkün değil. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnsanlara en faydalı olacak işi yapıyorsunuz. Hepimiz çok şanslıyız. Tüm bunların olabilmesi için şehir, ülkemiz ve komşularımızda huzur olması lazım. Huzur olmadan ticaret de olmaz. Bunları bir araya getirdiğimizde başaramayacağımız şey yoktur. Birlikte rahmet ayrılıkta gazap vardır. Ötekileştirmezsek hep beraber kazanırız. Yoksa hep beraber kaybederiz. Sorunlar ortak akıl ve diyalogla çözülür. İleriye taşımanın yolu da ortak akıldır.”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin yollara çıkacağı tarihi açıkladı! Yüzde 51 yerli ve milli

YERLİ OTOMOBİL TOGG HAKKINDA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde 27 Aralık 2019 tarihinde SUV ve sedan modelleri tanıtan Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG için, Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika açılmıştı. Araçlar, birçok lansmanda sergilenmeye ve dünyaya tanıtılmaya devam ederken, testleri ise devam ediyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin yollara çıkacağı tarihi açıkladı! Yüzde 51 yerli ve milli

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