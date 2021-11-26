TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: 'Enflasyon oranı üzerinde artmalı' dedi, üç önerisini sıraladı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücrete yapılacak zammın enflasyon oranın üzerinde olması gerektiğini ifade ederek, işletmelerin zarar görmemesi ve vatandaşların iyi bir ücret alabilmesi için üç öneride bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Aralık'ta toplanacağını açıklamasının ardından gözler yapılacak zam oranı ve çıkacak rakama odaklanmışken TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan asgari ücret çıkışı geldi.
ÜÇ ÖNERİ SUNDU
Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:
"Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı.
-Asgari ücrette vergi kaldırılmalı
-Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli
-Asgari ücret desteği artırılmalı
İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşürülmeli."
Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli.— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) November 25, 2021
Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı
✔️Asgari ücrette vergi kaldırılmalı
✔️Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli
✔️Asgari ücret desteği artırılmalı
İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşürülmeli.
BAKAN BİLGİN: UZLAŞMA İÇERİSİNDEYİZ
Öte yandan Bakan Bilgin, Türk-İş'in bir otelde düzenlediği "Pandemi Döneminde Çalışma Hayatında Kadın" konulu eğitim seminerinde yaptığı açıklamada, "Asgari ücret konusunda Sayın Başkanın (Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay) tavrı çok açık; emeği koruyacak. Asgari ücret, adı üzerinde, Türkçe çok güzel tanımlanmış. Bu rakamın, toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, 'burada işçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır' kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkanla bu konuda uzlaşma içerisindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
2005 asgari ücret
Net: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 asgari ücret
Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 asgari ücret
Net: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 asgari ücret
Net: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 asgari ücret
Net: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 asgari ücret
Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 asgari ücret
Net: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 asgari ücret
Net: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 asgari ücret
Net: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 asgari ücret
Net: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 asgari ücret
Net: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 asgari ücret
Net: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 asgari ücret
Net: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
2019 asgari ücret
Net: 2 bin 020 TL
Brüt: 2 bin 558 TL
2020 asgari ücret
Net: 2 bin 324 TL
Brüt: 2 bin 943 TL
2021 asgari ücret
Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş
Net: 2 bin 825 lira 90