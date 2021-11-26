TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: 'Enflasyon oranı üzerinde artmalı' dedi, üç önerisini sıraladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Aralık'ta toplanacağını açıklamasının ardından gözler yapılacak zam oranı ve çıkacak rakama odaklanmışken TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan asgari ücret çıkışı geldi.

ÜÇ ÖNERİ SUNDU

Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı.

-Asgari ücrette vergi kaldırılmalı

-Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli

-Asgari ücret desteği artırılmalı

İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşürülmeli."

Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli.



Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı



✔️Asgari ücrette vergi kaldırılmalı

✔️Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli

✔️Asgari ücret desteği artırılmalı



İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşürülmeli. — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) November 25, 2021

BAKAN BİLGİN: UZLAŞMA İÇERİSİNDEYİZ

Öte yandan Bakan Bilgin, Türk-İş'in bir otelde düzenlediği "Pandemi Döneminde Çalışma Hayatında Kadın" konulu eğitim seminerinde yaptığı açıklamada, "Asgari ücret konusunda Sayın Başkanın (Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay) tavrı çok açık; emeği koruyacak. Asgari ücret, adı üzerinde, Türkçe çok güzel tanımlanmış. Bu rakamın, toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, 'burada işçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır' kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkanla bu konuda uzlaşma içerisindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90