TOBB Yapay Zeka Kursu başladı mı, ne zaman başlayacak? Yapay Zeka Kursu eğitimleri nasıl?

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 50 bin kişiye ücretsiz yapay zeka eğitimi vereceklerini duyurdu. Yapay zekanın her alanda kullanılabilen bir teknoloji olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Türk yükseköğretim sistemine örnek olduğumuz bu ilkimizin ardından, bugün TOBB ETÜ dışındaki 3 üniversitede daha yapay zeka mühendisliği bölümleri açıldı. Lisans eğitiminde yapay zekaya odaklanmış, yapay zeka ile ilgili diğer disiplinlerle gençlerimizi yetiştirmeyi çok önemsiyoruz. Zira bizim en önemli görevlerimizden biri de üyelerimizin sağladığı istihdamın yani beşeri sermayenin beceri setini geliştirmektir. Geçmişten bu yana çalışanlara ve istihdam piyasasına girmek isteyen gençlerimize mesleki eğitimler verdik. İşte bu proje ile çalışanlarımıza, üniversite öğrencilerimize, lise öğrencilerimize, özellikle de meslek lisesi öğrencilerimize yapay zeka eğitimleri vereceğiz. Yapay zeka dönüşümüne öncülük etmek istiyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz çağ artık bunu gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.

TOBB YAPAY ZEKA KURSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kursun ne zaman başlayacağı ilerleyen günlerde duyurulacak.

NASIL EĞİTİM VERİLECEK?

Yapılacak eğitimlerin içeriğine ilişkin konuşan Hisarcıklıoğlu, "Teknik ağırlıklı eğitimlerde lise, meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine kademeli olarak 'Python'a Giriş' ve 'Makine Öğrenmesine Giriş' kursları verilerek, temel yapay zeka uygulamaları ile tanışmalarını sağlayacağız. Farkındalık oluşturmaya yönelik eğitimlerde ise girişimcilere, şirketlere, KOBİ'lere, öğretim üyeleri ile lise ve meslek lisesi öğretmenlerine yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu teknolojileri eğitimleri vereceğiz. Eğitimler ve beraberinde düzenlenecek webinarlar ile katılımcılara bu teknolojiler ve kendi alanlarına nasıl entegre edebilecekleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Temel olarak proje kapsamında vereceğimiz eğitimler ile kalifiye insan gücünü artırmak ve yapay zeka ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

SERTİFİKA BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

Söz konusu sertifika için başvurular TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Global AI Hub'a yapılacak.