Tobechukwu İbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobechukwu İbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobechukwu İbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tobechukwu İbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tobechukwu İbe 17 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Tobechukwu Henry Ibe şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tobechukwu İbe Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMIB Worldwide yapmaktadır. Tobechukwu İbe, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına 3 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Tobechukwu İbe'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tobechukwu İbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tobechukwu İbe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Abia Warriors
1 Temmuz 2021 yılında Kwara United
3 Kasım 2022 yılında Dakkada FC
Tobechukwu İbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tobechukwu İbe şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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