Tobi Adebayo Rowling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobi Adebayo Rowling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobi Adebayo Rowling adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobi Adebayo Rowling Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobi Adebayo Rowling 16 Kasım 1996 tarihinde Brighton şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Olutobi Adebayo-Rowling şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobi Adebayo Rowling Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tobi Adebayo Rowling, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tobi Adebayo Rowling'nin Notts County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tobi Adebayo Rowling Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobi Adebayo Rowling isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobi Adebayo Rowling Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobi Adebayo Rowling futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Peterborough

2 Şubat 2016 yılında Sligo Rovers

1 Ocak 2018 yılında Cork City

1 Temmuz 2018 yılında Bromley

28 Eylül 2018 yılında Eastbourne

23 Temmuz 2020 yılında Ebbsfleet

1 Temmuz 2022 yılında Notts County

Tobi Adebayo Rowling Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobi Adebayo Rowling şuan Notts County takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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