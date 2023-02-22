Tobi Jinad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobi Jinad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobi Jinad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tobi Jinad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tobi Jinad 9 Mayıs 2003 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tobi Jinad Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tobi Jinad'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tobi Jinad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tobi Jinad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Temmuz 2022 yılında UCD
Tobi Jinad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tobi Jinad şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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