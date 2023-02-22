Tobi Jinad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobi Jinad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tobi Jinad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tobi Jinad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.