Tobi Oluwayemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobi Oluwayemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobi Oluwayemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tobi Oluwayemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tobi Oluwayemi 8 Mayıs 2003 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere,Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tobi Oluwayemi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tobi Oluwayemi'nin Cork City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tobi Oluwayemi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/tobioluwayemi1/
Tobi Oluwayemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tobi Oluwayemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Temmuz 2019 yılında Celtic U18
1 Temmuz 2021 yılında Celtic Glasgow
13 Ocak 2023 yılında Cork City
30 Haziran 2023 yılında Celtic Glasgow
Tobi Oluwayemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tobi Oluwayemi şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
Tobi Oluwayemi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İngiltere U19 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
İngiltere U18 takımında 13 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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