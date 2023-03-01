Tobi Omole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobi Omole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobi Omole adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tobi Omole Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tobi Omole 17 Aralık 1999 tarihinde Brockley şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Adeleke Oluwatobiloba Omole şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tobi Omole Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Project Group Ltd yapmaktadır. Tobi Omole, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tobi Omole'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Tobi Omole Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tobi Omole futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Arsenal U18
1 Temmuz 2018 yılında Arsenal U23
3 Ekim 2020 yılında Tottenham U23
9 Temmuz 2022 yılında Crawley Town
Tobi Omole Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tobi Omole şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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