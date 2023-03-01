Tobi Omole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobi Omole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tobi Omole kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tobi Omole ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.