Tobias Midtgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Midtgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Midtgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tobias Midtgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tobias Midtgaard 24 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Tobias Midtgaard Nielsen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tobias Midtgaard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tobias Midtgaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tobias Midtgaard'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tobias Midtgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tobias Midtgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Lyngby BK U19
Tobias Midtgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tobias Midtgaard şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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