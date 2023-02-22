Tobin Gariga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobin Gariga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobin Gariga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tobin Gariga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tobin Gariga 24 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tobin Gariga Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Tobin Gariga'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tobin Gariga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tobin Gariga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tobin Gariga şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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