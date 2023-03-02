Toby Edser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toby Edser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Toby Edser kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Toby Edser ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.