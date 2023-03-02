Toby Edser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toby Edser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toby Edser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Toby Edser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Toby Edser 28 Şubat 1999 tarihinde Guildford şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Toby George Edser şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Toby Edser Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROYAL MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Toby Edser'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Toby Edser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Toby Edser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Charlton Altyapı
1 Temmuz 2015 yılında Nottingham U18
1 Temmuz 2017 yılında Nottingham U21
19 Ekim 2018 yılında Woking
19 Ocak 2019 yılında Nottingham U21
31 Ocak 2019 yılında Port Vale
31 Mayıs 2019 yılında Nottingham U21
12 Ağustos 2019 yılında Woking
15 Kasım 2019 yılında Nottingham U21
18 Eylül 2020 yılında Aldershot
27 Temmuz 2022 yılında Ebbsfleet
Toby Edser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Toby Edser şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.