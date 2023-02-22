Tochukwu Amaechi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tochukwu Amaechi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tochukwu Amaechi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tochukwu Amaechi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tochukwu Amaechi 6 Temmuz 2004 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tochukwu Amaechi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallant Respect yapmaktadır. Tochukwu Amaechi, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına - tarihinde katılmıştır. Tochukwu Amaechi'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tochukwu Amaechi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tochukwu Amaechi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tochukwu Amaechi şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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