Tochukwu Anueyiagu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tochukwu Anueyiagu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tochukwu Anueyiagu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tochukwu Anueyiagu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tochukwu Anueyiagu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tochukwu Anueyiagu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Tochukwu Anueyiagu'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tochukwu Anueyiagu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tochukwu Anueyiagu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Ifeanyi Ubah
1 Aralık 2021 yılında Dakkada FC
Tochukwu Anueyiagu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tochukwu Anueyiagu şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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