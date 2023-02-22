Tochukwu Udeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tochukwu Udeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tochukwu Udeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tochukwu Udeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tochukwu Udeh 7 Şubat 2000 tarihinde Enugu şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Tochukwu Michael Udeh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tochukwu Udeh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MIA yapmaktadır. Tochukwu Udeh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Tochukwu Udeh'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tochukwu Udeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tochukwu Udeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tochukwu Udeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tochukwu Udeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2019 yılında Komarno

19 Ağustos 2020 yılında SFC Kalinkovo

1 Mayıs 2021 yılında Nasarawa United

1 Ekim 2022 yılında Plateau United

Tochukwu Udeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tochukwu Udeh şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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